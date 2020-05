Åpenhjertig Helstrup: – Da TIL tok kontakt, kjente jeg at dette var noe som trigget meg

Onsdag klokka 14.00 ble Gaute Helstrup presentert som TILs nye hovedtrener på Alfheim.

Underveis i pressekonferansen ble det bekreftet at Helstrup har fått en kontrakt ut 2021.

Styreleder Stig Bjørklund og Lars Espejord, sportslig ansvarlig i styret, innledet pressekonferansen med brede smil og en optimisme for fremtiden.

– Vi er overbevist om at dette kommer til å gå bra, sa Bjørklund.

– Vi tror Gaute kommer til å være trener her i mange år fremover, sa Espejord.

Øyvind Sivertsen

Ble trigget av muligheten

Etter at de hadde sagt sitt, gikk ordet over til TILs nye trener.

– Jeg tror dette kommer til å bli jævlig bra, for å si det på godt nordnorsk, sa Helstrup med et bredt glis.

44-åringen fortsatte videre å snakke om sitt nære forhold til TIL og Tromsø-fotballen.

– Da TIL tok kontakt, kjente jeg at denne muligheten var noe som trigget meg, sa Helstrup.

Liker presset fra omgivelsene

Han prøvde seg med et «Da var det kanskje ingen spørsmål?» til pressen, men de fremmøtte hadde et par ting de lurte på.

– Det er enorme forventninger til TIL fra byen og supportere. Hvordan kjenner du på det?

– Jeg liker det. Det er mange som bryr seg om TIL, og det er veldig bra. Det er bra entusiasme rundt klubben, og det presset er ikke større enn det vi setter på oss selv, svarte Helstrup.

– Simo Valakari sto for en ballbesittende fotball. Hva blir din fotballfilosofi?

– For meg er det ikke så viktig hva Simo sto for. Jeg kjenner ikke alle tankene hans, men vi har jævlig lyst å angripe. Med ball og har lyst å ha et offensivt forsvarsspill. Vi har lyst å gå etter motstanderen, og har lyst å plage motstanderen over hele banen. Det har vært ekkelt å komme hit, og det er det vi strekker oss etter.

Satt alene og spiste knekkebrød

HamKam, klubben Helstrup var trener for, og TIL har i de siste dagene hatt intense forhandlinger om kompensasjon for tromsøværingen.

– Vi kan ikke gå i detaljer, men klausulen var 100.000 kroner. Også måtte vi betale litt mer for å avslutte Helstrups arbeidsforhold med HamKam raskt. Vi betalte en helt grei sum, sier styreleder Stig Bjørklund til iTromsø etter pressekonferansen.

Mange har vært nysgjerrige på hva som foregikk i kulissene, og hvordan Helstrup opplevde situasjonen.

– Jeg satt alene i leiligheten på Hamar og spiste knekkebrød. Det var kjedelig, sa en spøkefull Helstrup på pressekonferansen.

Til iTromsø i etterkant innrømmer Helstrup at det har vært hektisk.

– Men nå har jeg fått truffet støtteapparatet og spillerne, og nå føles det ut som at vi er i gang, sier TILs nye trener.