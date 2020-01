Det har vært en svært turbulent måned i Fløya, med to treneravganger, en mislykket pengeinnsamling for B-laget og en spillergruppe i harnisk, samt at en rekke betente konflikter i klubben har kommet til overflaten i iTromsø.

Alt dette etter at både herrenes A- og B-lag vant henholdsvis 3.- og 4.-divisjon og damelaget vant 1.-divisjon i 2019.