Innkaller tredjepart for å «renske opp»: Styret skal vurdere om Bergvoll skal fortsette som sportssjef

Det har vært en svært turbulent måned i Fløya, med to treneravganger, en mislykket pengeinnsamling for B-laget og en spillergruppe i harnisk, samt at en rekke betente konflikter i klubben har kommet til overflaten i iTromsø.

Alt dette etter at både herrenes A- og B-lag vant henholdsvis 3.- og 4.-divisjon og damelaget vant 1.-divisjon i 2019.

Spillergruppen som er rasende er Fløyas A-lag på herresiden, som føler seg lurt av klubbens sportslige leder Bård Bergvoll, blant annet fordi de ikke ble involvert da Thorleif Braathen ble ansatt som ny hovedtrener.

I et brev sendt de til Fløya-styret, et brev som iTromsø og Nordlys har publisert i sin helhet, ber herrespillerne om at Bergvoll går av som sportslig leder.

Med alt dette som bakteppe skulle styret og herrespillerne snakke ut onsdag kveld i Fløyahallen, med mål om å finne en løsning på konflikten.

Kaller inn tredjepart

Møtet varte i nesten tre timer, før spillerne kom ut av møterommet i Fløyahallen.

Den siste som forlot lokalet var nestleder Linda Wilhelmsen, som fortalte om hvordan møtet var.

– Vi har klart å få til en god dialog med spillergruppa, og er klar for å ta steg med dem for å løse de utfordringene som vi har stått i ganske lenge. Jeg tenker at vi har en fantastisk spillergruppe, som både er engasjert og dedikert. De er også ivrig på å få ting på plass, slik at vi kan lage den klubben vi ønsker, sier Wilhelmsen om møtet.

Men konflikten er ennå ikke helt løst. Wilhelmsen sier at en tredjepart skal inn for å bistå i konflikten med spillergruppa.

– Jeg foreslo, for å renske helt opp i det som har foregått, så har vi tatt kontakt med Troms og Finnmark Idrettskrets, samt fotballkretsen. Det gjør vi for å gå videre, sier Wilhelmsen.

En av dem som skal være med å bidra er Sylvi Ofstad.

– Jeg kommer til å ringe henne i morgen, for å avtale et konkret tidspunkt, sier Fløyas nestleder.

Om brevet fra spillerne til styret, der spillerne felte en knallhard dom over Bergvoll, er ikke noe Wilhelmsen ønsker å kommentere.

– Det er en intern sak, og det har vi snakket mye om i dag. Vi tar det derifra, og så jobber vi oss fremover, sier hun.

– Det var en misforståelse

Wilhelmsen sier at det viktigste nå er å få på plass en ny trener for herrelaget, men uttaler seg også om futsalnekten spillerne ble presentert for på møtet med Bergvoll for en måne siden.

– Det var en ren misforståelse at er blitt gjort et vedtak på at spillerne ikke kan spille futsalspill i 2.-divisjon, sier Wilhelmsen.

Det er Fløya-spiller Tobias Schjetne, som er landslagsspiller i futsal, glad for.

– Det var fint at de startet møtet med det. Det som ble nevnt på forrige møte, stemte ikke. Så den er lag død, sier Schjetne.

Disse skal finne ny Fløya-trener

Et spillerutvalg samt et par styremedlemmer skal lede jakten på ny trener.

– Bård Bergvoll skal ikke være med utvalget og jakte ny trener for herrelaget?

– Nei, svarer nestlederen.

– Hvordan tok Bård det her?

– Det får du spørre han om, men jeg synes at han har klart seg bra i dette møtet. Det har også spillerne gjort.

Bård Bergvoll ønsket ikke å gi noen kommentarer til media etter møtet.

Spillernes «ultimatum»

Etter det iTromsø kjenner til var det et sterkt ønske fra styret at Bergvoll, som i tillegg til å være sportslig leder er styremedlem, skulle være til stede under møtet for å høre på spillerne hadde å fortelle. iTromsø vet at spillerne ikke ville ha Bergvoll til stede mens de pratet med styret.

Derfor skal spillerne, etter det iTromsø kjenner til, ha satt et ultimatum ovenfor styret før møtet gikk i gang: enten forlater Bård Bergvoll møtet, eller så forlater de selv.

Dette skjedde ikke.

– Ultimatum og ultimatum. Ja, det var et ønske (at Bergvoll ikke skulle være til stede, journ.anm.). Vi er heller ikke ferdig med den saken, sier Schjetne.

Wilhelmsen forteller også at de enda vurderer stillingen til sportssjefen.

– Fortsetter Bergvoll som sportssjef i Fløya?

– Det kommenterer jeg ikke nå. Vi er i prosess med det. Han er også styremedlem, og derfor tas det opp i styret. Dette er vi enige med spillerne om, svarer Wilhelmsen.

– Dette er løgn

På 1. nyttårsdag sendte spillerne et brev til styret, der de legger en knusende dom over jobben Bergvoll har gjort i klubben.

Om avgangen til suksessduoen Stein Berg-Johansen og Roger Lange, skriver spillerne:

– De (sportslig utvalg) oppgir ved Bård Bergvoll at tett opp mot et tosifret antall spillere skulle avslutte sin Fløya-karriere om Stein Berg-Johansen og Roger Lange ble med heisen opp et nivå. Fra en samlet spillergruppe ønsker vi å legge denne påstanden død en gang for alle. Dette er løgn, og så fint som vi registrerer at Bergvoll selv kaller det aller meste: «konspirasjonsteorier og udokumentert fakta», står det i brevet.

– En samlet spillergruppe kommer med et ønske om at sportslig leder trekker seg fra sine verv for å la nye krefter komme inn med blanke ark og et ønske om å drive klubbens herre- og kvinnelag på en samlende måte, står det i brevet.

Brevet kan du lese i sin helhet i denne saken.