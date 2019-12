– Vi hadde bud på Aron allerede i sommer. Det er ikke enkelt å overtale spillere til å bli, men han aksepterte det den gangen. Da så ting heller ikke like lyst ut på tabellen. Aron plukket opp hansken og leverte, til tross for at han ikke fikk det han ønsket mest.

Det sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen i Start til Fædrelandsvennen.