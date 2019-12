Bodø/Glimt kjøper tidligere Stabæk-spiss

Det skriver årets sølvvinner i Eliteserien på sitt nettsted.

Junker har spilt mesteparten av karrieren i Danmark, og han selges nå fra Horsens til Glimt, der han har undertegnet en treårskontrakt.

– Jeg har valgt å søke nye utfordringer i Norge, og jeg er riktig glad for at det har lykkes å få til en avtale med Bodø/Glimt. Jeg hadde håpet på suksess i Horsens over flere år, men det her er en god sjanse for meg, og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Junker til Horsens' nettsted.

I høstsesongen var spissen utlånt til Stabæk. Der bidro han med seks mål på tolv kamper for laget som endte på 8.-plass i ligaen etter en god avslutning på sesongen.

Glimt forsterker foran neste sesong og skal også være i ferd med å sikre seg Ranheim-vingen Ola Solbakken. Adresseavisen skriver at de to klubbene er enig om en overgang for 21-åringen.

