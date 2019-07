SOLA: Onsdag ettermiddag ankom finnen Benjamin Källman Stavanger. Han kom sammen med sin agent, og ble hentet av materialforvalter Stian Refvik.

– Viking er en god sjanse for meg. Jeg har hørt at den norske ligaen er bra og at fotballkulturen er god i Stavanger, sier den 21 år gamle spissen til Aftenbladet.