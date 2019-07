Disse ser du på kjendiskampen under Norway Cup

Kjell Ingolf Ropstad spiller onsdagens kamp på Ekebergsletta for første gang.

– Jeg gleder meg til å spille fotball. Jeg er veldig glad i fotball. Norway Cup er et fantastisk arrangement, og de bruker posisjonen sin til å ha fokus på viktige problemstillinger. MOT og Plan gjør en veldig god jobb, sier barne- og familieministeren.

– Hvordan er fotballferdighetene?

– De har nok vært bedre, men jeg har brukt sommerferien til å spille noen kamper. Jeg vil si at jeg er ganske rusten, men jeg har alltid spilt spiss, så jeg håper å få score mål.

Kan få statsministeren som lagleder

Ropstad må finne seg i å bli ledet av enten statsminister Erna Solberg eller Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam.

Hvis laglederduoen skulle trenge hjelp, så kan de ty til Vålerenga-trener Ronny Deila eller Danmarks landslagssjef Åge Hareide.

– Jeg har et ganske stort konkurranseinstinkt, også skjønte at det var enten Erna eller Åge Hareide som kunne være min lagleder. Jeg er veldig fornøyd med Erna som sjef, men akkurat når det er fotball så håper jeg at jeg får Åge Hareide, sier Ropstad.

Fakta: Disse skal spille kjendiskampen: Marcus Gunnarsen, musiker Markus Bailey, programleder Martinus Gunnarsen, musiker Nico Sereba, musiker Vinz Dery, musiker Kjell Ingolf Ropstad, politiker Pål Anders Ullevålsæter, tidligere motorsportutøver Tobias Becs, fotball-freestyler Martine Halvorsen, blogger Thomas Hayes, skuespiller Andreas Ygre Wiig, tidligere snowboarder Guro Pettersen, fotballspiller Mads Hansen, tidligere fotballspiller Einar Törnquist, komiker Kine Vedelen Olsen, tidligere cheerleader Chris Holsten, musiker Terje Håkonsen, tidigere snowboarder Carsten Skjelbreid, programleder Bernt Hulsker, tidligere fotballspiller Morten Ramm, komiker Christian Ingebrigtsen, musiker Martin Danielle, musiker Nicolai Cleve Broch, skuespiller Marco Elsafadi, tidligere basketballspiller Randulle, FIFA-spiller Solveig Gulbrandsen, tidligere fotballspiller Peder Elias, musiker Vebjørn Enger, skuespiller Vidar Riseth, tidligere fotballspiller Rolf Kristian Larsen, skuespiller Lagledere: Erna Solberg og Kamzy Gunaratnam. Assistenter: Ronny Deila og Åge Hareide.

Ellers er det flere kjente fjes. Musikktvillingene Marcus og Martinus Gunnarsen spiller nok en gang. Det samme gjør deres musikerkolleger Nico Sereba og Vinz Dery.

Skuespiller Thomas Hayes har også vært med tidligere.

Lise Åserud / NTB scanpix

– Viktige saker

Fotballferdighetene er varierende blant deltagerne, men tidligere landslagsprofil og nåværende TV 2-fotballekspert Solveig Gulbrandsen er en av dem som har en fotballkarriere å vise til.

Hun gleder seg til å spille kamp på Ekebergsletta igjen.

– Jeg er med fordi jeg synes det er gøy å spille fotball, møte nye folk og i tillegg få rettet oppmerksomheten mot viktige saker, sier Gulbrandsen om egen deltagelse.