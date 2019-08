Voldsom tyfon stoppet Selnæs-kamp

Nordmannen og hans lag skulle egentlig møtt Shanghai-laget lørdag formiddag norsk tid, men kampen er istedenfor flyttet til 26. september.

Det skriver Shenzhen på sine hjemmesider.

Tyfonen Lekima har herjet i Sørøst-Kina hele lørdag. Over én million mennesker, blant dem 253.000 i storbyen Shanghai, ble evakuert før tyfonen traff land, melder det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Totalt er 22 mennesker bekreftet omkommet, og ti mennesker er savnet.

3.023 flygninger i Shanghai, Hangzhou og andre byer ble innstilt. Det ble også noen togavganger. Høyhastighetslinjen mellom Shanghai og den internasjonale lufthavnen Pudong ble stengt. Også Disneyland i Shanghai ble stengt.

Prognosene viste først at værsystemet skulle avta i vindstyrke etter at det feide over Taiwan og Japan torsdag og fredag, men det var likevel sendt ut sterke advarsler om store nedbørsmengder, bølgehøyder og sterke vindkast.

Shenzhen har slitt tungt den siste perioden. Selnæs og co. har ikke vunnet siden begynnelsen av mai og ligger nest sist i den kinesiske eliteserien.