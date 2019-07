Disse kan Molde møte i Europa

Molde er seedet i trekningen og kan sånn sett få det som, på papiret, skal være en lettere motstander.

Skulle Cukaricki bli slått over to kamper de neste ukene, møter Molde et av følgende ni lag:

Thun (Sveits)

Lechia Gdansk (Polen) / Brøndby (Danmark)

Mlada Boleslav (Tsjekkia) / Ordabasy Shymkent (Kasakhstan)

Aris Thessaloniki (Hellas) / AEL Limassol (Kypros)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaria) / Spartak Trnava (Slovakia).

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Dansk dynamitt eller tsjekkisk mareritt

For nordmenn er kanskje danske Brøndby den klubben de fleste har hørt om. De gule fra København er gjengangere i europeisk fotball, men kommer seg sjeldent til gruppespillet. Sist gang de gjorde det i en europeisk turnering var i 2005-06-sesongen, da de kom til gruppespillet i UEFA-cupen - forgjengeren til europaligaen.

Først må danskene dog klare seg forbi Lechia Gdansk, som kun er i sin andre opptreden i Europa. Forrige gang var helt tilbake i 1983. Da ble det tap 10-2 sammenlagt for Juventus.

Et annet lag som kan skape trøbbel for Molde er tsjekkiske Mlada Boleslav. De har tidligere slått ut både Vålerenga (2006) og Strømsgodset (2015) av europeisk kvalifisering. Slår de kasakhstanske Ordabasy, kan de bli en lei nøtt for MFK.

Thun fra Sveits og Aris fra Hellas er de siste lagene som antatt kan skape store problemer for Molde. Sveitserne kom på andreplass i cupen og endte på fjerdeplass i ligaen forrige sesong, à poeng med tre andre lag på 46 poeng, men 45 poeng bak serievinner Young Boys.

For grekernes del så har de vært i gruppespill i Europa to ganger tidligere. I 2010-11-sesongen spilte de mot Rosenborg, et tap og en seier, og slo Atlético Madrid i gruppespillet. De kom seg til 16-delsfinalen, hvor det ble 0–3-tap sammenlagt mot Manchester City.

Trekningen skjer klokken 14 mandag.