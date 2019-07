MOLDE: I fjor sommer ble Leo Skiri Østigård solgt fra Molde til Premier League-klubben Brighton. Siden da har midtstopperen spilt fast på klubbens U23-lag, og stort sett trent med A-laget. Etter én sesong med U23-fotball som kamparena, har han i sommer vært klar på at han aller helst ville spille førstelagsfotball.

Like før helga ble det klart at åndalsnesingen lånes ut til tyske St. Pauli i 2. Bundesliga. 19-åringen forteller at det var et enkelt valg da tyskerne kom på banen.