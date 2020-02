Moldes midtbanespiller Fredrik Aursnes gikk ned for telling etter en duell med en russisk motspiller under kampen på La Quinta onsdag.

– Jeg gikk opp i en hodeduell og tror han traff meg i ansiktet med hodet sitt. Jeg fikk ikke helt med meg hva som skjedde, men jeg skjønte at noe var galt etter at det smalt. Jeg kjente etter og merket at nesa var skjev, forteller Aursnes.