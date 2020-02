Sheffield United – Bournemouth 2–1

Etter en stygg feilpasning som ledet til baklengsmål, kunne Berge puste lettet ut da dommeren hadde blåst av kampen. Sheffield United snudde 0–1 til 2–1 og henger dermed godt med i kampen om Europa-spill neste sesong.

– Det er fantastisk å snu det rundt. Særlig når det er jeg som gir bort en horribel pasning som leder til 1–0 målet deres. Vi jobber oss inn i kampen og tar fullstendig over, sa Berge til TV 2 etter kampslutt. Han fortsatte:

– Det er noe med karakteren og mentaliteten i det laget her som er helt spesiell. Enten man spiller på banen eller sitter på benken, så føler man at vi kommer til å vinne kampen.

– Fryktelig involvering

TV 2s fotballekspert Simen Stamsø Møller var ikke imponert over Berges involvering som ga baklengsmålet.

– En fryktelig feilpasning, som han helt sikkert er veldig forbannet på seg selv for, sa han i TV 2s sending.

12 minutter var spilt da Berge spilte ballen rett i bena på motstanderen like utenfor egen sekstenmeter. Fem raske trekk og ti sekunder senere satte Callum Wilson inn 1–0 til gjestene.

Innbytter avgjorde

Men like før pause skjøt Billy Sharp Sheffield United inn i kampen igjen. Berge sørget for å holde ballen i spill etter et hjørnespark og like etterpå dunket lagkameraten inn utligningen.

Da timen var spilt, ble Berge erstattet av John Lundstram. Seks minutter før full tid satte samme mann inn seiersmålet for de hvite og rødkledde.

ANDREW YATES, REUTERS/NTB scanpix

Fakta: Disse kvalifiserer seg til Europa-spill De fire øverste plassene i Premier League gir direkte kvalifisering til gruppespillet i Champions League, mens femteplass sikrer spill i Europa League. I tillegg er vinneren av FA-cupen sikret Europa League-spill, mens vinneren av Ligacupen får en plass i den andre kvalifiseringsrunden til samme turnering. Skulle imidlertid vinnerne av FA-cupen og/eller Ligacupen også bli topp fem i serien, vil også sjette- og eventuelt syvendeplassen gi Europa League-spill.

Comeback for King

Dermed fortsetter The Blades å fosse fremover. Deres eventyrlige sesong har ført dem inn i kampen om spill i Europa neste sesong. Søndagens resultat mot Bournemouth tar manager Chris Wilders mannskap opp på en femteplass, kun to poeng bak Chelsea, som står med én kamp mindre spilt.

Til tross for resultatet kunne Joshua King glede seg over å gjøre comeback etter skaden som har holdt ham ute av spill siden 28. desember. Nordmannen spilte de siste 20 minuttene av kampen.

Stormen stoppet familien

Uværet som herjer over deler av Europa, ødela England-turen til to av Sander Berges aller nærmeste familiemedlemmer. Moren, Linnea Bolin, og broren, Aksel Bolin, skulle søndag se 21-åringen hjemmedebutere for Sheffield United, men SAS-flyet fra Oslo kunne ikke lande i Manchester.

– Det er veldig dumt. Akkurat det man vil ikke skal skje. Vi var så tente for hjemmekamp i dag. Og så var det mot Bournemouth, med Joshua King. Det er ekstra kjipt ikke å få oppleve et fullsatt Bramall Lane, spesielt når vi faktisk sirkler over Manchester. Men slik er det, sier Aksel Bolin til TV 2.