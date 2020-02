ARSENAL - NEWCASTLE 4–0

Det var Newcastle som sto for de største sjansene fra start, men en knallgod 2. omgang fra Arsenal med fire mål sikret lagets første seier siden 1. nyttårsdag.

Flotte mål av Pierre-Emerick Aubameyang og Nicolas Pépé på kort tid tidlig i omgangen, et kjærkomment mål for Mesut Özil og en fulltreffer fra Alexandre Lacazette like før slutt gjorde at Arsenal fikk sin første ligaseier på lenge.

Etter fire strake uavgjort i ligaen, klarte Arsenal endelig å vinne igjen. Det flotte hodestøtet fra Aubameyang som ga Arsenal ledelsen gjør i tillegg at spissen bare er to mål unna å være toppscorer.

Målene uteble

Arsenal slet lenge med å stoppe Newcastles fotrappe spillere, og etter et kvarter fikk bortelaget to gode muligheter.

Først skjøt Sean Longstaff et skudd som endret retning på Dani Ceballos og gikk mot mål, men Bernd Leno fikk avverget til corner. På corneren endte ballen hos kvikke Allan Saint-Maximin. Han dro seg fint fri, men Joelinton klarte ikke å omsette det harde og lave innlegget til mål.

Like før pause fikk Arsenal sin første gode mulighet da Shkodran Mustafi fyrte av etter en corner, men Valentino Lazaro sto i veien.

2. omgang var langt friskere for Arsenal, og like etter pause kom et varselskudd på hva som ventet Newcastle i 2. omgang da Eddie Nketiah traff tverrliggeren på volley fra fem meter.

Arsenal-show

Sju minutter etter tverrliggertreffet hadde Arsenal scoret to ganger, med rekordsigneringen Nicolas Pépé i hovedrollen.

Først slo den franske kantspilleren et flott innlegg til Pierre-Emerick Aubameyang, som ga Arsenal ledelsen med et nydelig hodestøt. Like etter var det Pépés tur til å score.

Buyako Saka dro en frekk tunnel på Lazaro før han sendte ballen inn i boksen. Pasningen gikk rett til Pépé, som skjøt på første touch og satte inn 2-0.

Etter 63 minutter fikk Newcastle en enorm mulighet til å redusere da Ciaran Clark ble stående tilsynelatende alene midt foran mål, men David Luiz fikk blokkert og skuddet gikk utenfor.

Etter tverrligger- og stolpetreff for Aubameyang og Saint-Maximin kunne Arsenal sikre seieren da Mesut Özil scoret sitt første mål for sesongen.

Lacazette, som serverte Özil, la like godt på til 4-0 på overtid.