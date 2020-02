SK Træffs Laidback-prosjekt vil stanse frafallet i idretten: Nå skal Sofie (23) få flere jenter til å spille fotball

Da førsteamanuensis i Sport Management ved Høgskolen i Molde, Kjell Marius Herskedal, gikk inn i rollen som sportslig leder i Sportsklubben Træff, fikk han én utfordring av daværende styreleder Lars Saga: å stanse frafallet av ungdom i klubben. Det var startskuddet på Prosjekt Laidback.

Klubben opplevde at 2003-årgangen på fotballsiden ramlet av og sluttet å møte på trening. For å finne ut av hva som lå bak frafallet, gikk Herskedal straks i dialog med dem som var 16 år den gang. I møte med spillerne var tilbakemeldingene fra ungdommene tydelige: Fotballtreningen var blitt for organisert og seriøs. Træffs ferske sportslige leder fant fort ut at klubben måtte sette i gang tiltak for å få med de spillerne som hadde falt utenfor.