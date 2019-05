Jensen reddet Horneland igjen. Etterpå kom det en skikkelig tirade fra kapteinen

- Under omstendighetene mener jeg vi leverer en ok prestasjon. Vi kan godt være fornøyd med store deler av spillet, og så er vi skuffet over at vi ikke får flere poeng, sier Jensen når Adresseavisen ber om hans reaksjon etter 1-1 på Åråsen.

Da hadde han vært helt sentral i å berge den lange rekken uten tap mot Lillestrøm, ettersom det var Jensen som utlignet med en perle av en scoring i den andre omgangen. Dermed fulgte han opp fra seieren over Sarpsborg, der Jensen ble matchvinner med kampens eneste scoring.