Han har ikke spilt ett minutt i serien siden han kom til Start. Nå blir han lånt ut

Det er den islandske klubben Vikingur som på sin nettside bekrefter at Gudmundur Andri Tryggvason kommer på lån fra Start. Lånet varer ut den islandske sesongen, der siste serierunde spilles i slutten av september.

Islendingen har slitt med spilletid siden han kom til Start foran forrige sesong. 19-åringen har ikke spilt et eneste minutt i serien. Han skulle egentlig ha startet kampen for Start 2 mot Fløy mandag, men planene ble endret.

Sportslig leder Tor-Kristian Karlsen sier til Fædrelandsvennen at avtalen inneholder en mulighet for Start til å hente ham tilbake fra 1. august.

– Dette henger sammen med at han har fått lite spilletid, samtidig som han ønsker å spille på et høyere nivå enn det vi kan tilby ham. Da er vi enig i at det beste for han er å spille fast på et godt nivå i kjente omgivelser, sier Karlsen.

Han forteller at klubben har gått mange runder med tanke på situasjonen til Tryggvason, da islendingen er en spiller Start fortsatt har stor tro på.

– De som så Start 2 i fjor, og har sett treninger, har sett at han har ferdigheter som er ganske sjeldne. Ferdigheter vi ønsker å se i A-lagssammenheng. Så ble ikke oppkjøringen hans helt ideell, hvor han slet med skader som gjorde det vanskelig å komme seg i fysisk kampform. Så er det andre i mellomtiden som har gått inn og kapret de rollene han hovedsaklig er aktuell i, sier Karlsen.

Det har tidligere i vår og vinter vært flere klubber som har hatt følere ute for å låne Starts unggutt. Da Fædrelandsvennen snakket med Tryggvason dagen før cupkampen mot Fram, sa han følgende om sin situasjon:

– Det har vært frustrende, men jeg må bare jobbe med meg selv. Hvis jeg blir frustrert, så slutter jeg å spille bra. Da får jeg hvertfall ikke spille. Jeg må bare holde meg positiv, så kommer sjansene, sa islendingen.