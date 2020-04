Som iTromsø skrev tirsdag har TIL fått tillatelse av HamKam til å prate med Gaute Helstrup om den ledige jobben på Alfheim.

– Vi kan bekrefte at Tromsø har informert oss om at de ville ha en samtale med Gaute. Siden Gaute er permittert kan vi ikke si noe annet en OK. Men vi er tydelig på at Gaute har en arbeidsavtale/kontrakt med HamKam og forholder oss til det, sa Rune Strand, som er styreleder i HamKam, til iTromsø.