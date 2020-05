Han har betre tid til middagslur heime på Ågotnes no, Arve Haukeland. For dei travle dagane med jobben som sportssjef for det som er norsk toppfotballs kanskje fattigaste klubb – Øygarden FK – er no over. Måndag vart det endeleg klart at han trekker seg frå stillinga han har hatt i Nest-Sotra sidan 2015 og skulle ha framover i Øygarden.

Grunnane er mange og samansette.