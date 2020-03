Børven og alle eliteseriespillerne er skjermet fra all aktivitet utenom egentrening på grunn av koronaviruset. Men rett før koronaen slo ut hele Norge var det en liten disputt mellom han og Odd, om hvorvidt klubben hadde gitt fjorårets toppscorer i 2019 et nytt kontraktsforslag, eller ikke.

Partene var enig om at det var en misforståelse og at Odd skulle komme med et nytt tilbud.