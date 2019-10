Norges spissjuvel står over EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania grunnet en hofteskade, skriver NFF i en pressemelding.

Norge tar imot Spania på Ullevaal Stadion 12. oktover, før Lars Lagerbäck og co reiser videre til Romania for kamp tre dager senere. Norge bør ha helst fire poeng på de to kampene, har landslagssjef Lagerbäck tidligere sagt.

Nå må altså laget klare seg uten Haaland, som har vært i svært målfarlig form for Red Bull Salzburg så langt denne sesongen.

Saken oppdateres.