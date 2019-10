Norges spissjuvel står over EM-kvalifiseringskampene mot Spania og Romania grunnet en hofteskade, skriver NFF i en pressemelding.

Southamptons utlånte Celtic-spiller Mohamed Elyounoussi kommer inn etter stortalentets forfall.

Var med på sensasjon i Champions League

Dette skjer dager etter at Haaland scoret i østerrikernes 4–3-tap mot Liverpool i Champions League.

Der lå Haaland & co. under med 3–0 før den norske tenåringen entret banen og satte 3–3-målet i målfesten som likevel endte med Liverpool-seier.

Norge tar imot Spania på Ullevaal stadion 12. oktober, før Lars Lagerbäck og co. reiser videre til Romania for kamp tre dager senere. Norge bør ha helst fire poeng på de to kampene, har landslagssjef Lagerbäck tidligere sagt.

– Det er jo en klar svekkelse. Han har vært en av våre beste spillere den siste måneden og spilt med enorm selvtillit i det siste. Det er ikke sikkert vi hadde startet med to spisser mot Spania, men han hadde vært en viktig kar og en bidragsyter i begge kampene, sier fotballekspert Jesper Mathisen.

– Ingen er i nærheten

Han er bekymret over hvem som skal være Joshua Kings makker i de viktige kvalifiseringskampene om en uke.

– Med han ute, har Norge plutselig et problem hvis de skal ha to spisser. Ingen av de andre er i nærheten til å være makkeren til King, sier han.

– Hvordan skal Norge løse det?

– Et alternativ er å gjøre som mot Sverige og spille med en formasjon som likner på 4-5-1 og flytte Martin Ødegaard opp bak King. Det er kanskje det mest åpenbare alternativet. Med to spisser kan det være Sørloth, for han har vist bedre form i Tyrkia. Nå har ikke Lagerbäck tidligere vært noe stor fan av ham, men sist startet ikke Tarik og Bjørn Maars Johnsen har vist forferdelig form i RBK. Ødegaard er nok ikke usannsynlig her, spår Mathisen.

– Ellers burde Moi vært med i den opprinnelige troppen, så det er gledelig at han blir med, legger han til.

18 mål

Haaland har altså vært i svært målfarlig form for Red Bull Salzburg så langt denne sesongen. 18 scoringer har 19-åringen levert for sitt Salzburg så langt. Ti av disse har kommet i den østerrikske serien.

Fire av dem har kommet i Champions League, der spissen debuterte med hat trick i 6–2-seieren over Genk.

Haalands lagkamerater møter Altach senere lørdag.