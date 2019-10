Lillestrøm-Vålerenga 0–0

ÅRÅSEN: Speaker takket de 9.800 som hadde kommet til Åråsen denne lørdagen. Han mente trolig ikke å takke absolutt alle de som hadde tatt turen. Det hele var i lange perioder på grensen til å bli stoppet, avbrutt og avlyst på grunn av enkelte av de oppmøttes relativt tvilsomme behandling av fyrverkeri.

Nesten hele kampen hang kruttrøyken fra bluss over stadion. Dommer Tommy Skjerven måtte flere ganger vurdere om det var forsvarlig å fortsette kampen.

Men kamp ble det spilt helt til alle 90 minutter var gjennomført. Det så det lenge ut som ikke skulle komme til å skje.

– Det var helt riktig å spille hele kampen. Jeg syntes det var synd at det skulle bli såpass mange stopp i kampen, sa Lillestrøms svenske trener Jörgen Lennartsson til Aftenposten da det hele var over.

Svensken har erfaring fra langt røffere tribunekultur i Sverige og mente at såpass som dette må man tåle.

– I Sverige ville vel dette vært å regne som en middels ståkete kamp, sa han.

Jaktet på oppturen

Begge lag lette etter en opptur. Etter tre poeng. Vålerenga hadde ikke vunnet siden de utklasset Bodø/Glimt 6–0 helt i begynnelsen av juli. Lillestrøm har også langt mellom seierne. Begge lag sto i fare for å blande seg inn i nedrykksstriden.

Etter 90 minutter i kruttrøyken på Åråsen har begge lag fortsatt muligheter til å rykke ned. De to trenerne Jörgen Lennartsson og Ronny Deila har ingen grunn til å puste lettet etter dette målløse oppgjøret.

– Det er synd vi ikke klarer å levere varene. Det var en dritkjedelig fotballkamp, sa LSKs Fredrik Krogstad til Eurosport etter kampslutt, før han la til:

– Det er to lag som vet viktigheten av kampen, som ikke vil ofre for mye. Jeg synes ikke vi skaper nok. Da fortjener vi ikke å vinne heller.

Han likte at de to fanskarene fyrte opp stemningen, men ikke at det ble spass at kampen måtte avbrytes flere ganger underveis.

Terje Bendiksby

Utsatt oppstart

Løvet var LSK-høstgult over alleen som går opp mot Åråsen. Himmelen var grå som Vålerengas fotball har vært hele høsten. Men det handlet da tross alt om et lokaloppgjør, et såkalt hatoppgjør. Et oppgjør som betyr det lille ekstra for spillerne og er den store forskjellen for tilhengerne.

At det betyr noe ekstra for supporterne var overtydelig før kampen begynte og de første minuttene med fotball. Blussene brant livlig blant begge lags supportere. De havnet ute på banen, brant trassaktig ute på gresset slik at kampstart ble utsatt med tre-fire minutter. Da det et par minutter ut i kampen smalt en rakett over hodene på spillerne, valgte dommer Tommy Skjerven å stoppe kampen midlertidig.

Kurt BM Haugli

Fotball etter hvert

Men til slutt la kruttrøyken seg, og det ble det spilt fotball ute på gresset på Åråsen. Men det var lite som minnet om at dette var fotball på øverste hylle i Norge. Feilpasninger florerte, duellene var harde og nytteløse. Og sjansene i første omgang fikk god plass hvis men talte disse på en hånd.

Desto mer hendte det på tribunene. Halvveis i omgangen måtte Tommy Skjerven stoppe kampen nok en gang da et bluss havnet ute på gresset. Men til tross for at speaker hadde truet med avlysning av kampen dersom det kom ett bluss til ut på banen. så valgte dommer Skjerven å fortsette.

Fargerike bluss ble fyrt opp kontinuerlig, og røyk fra de to supporteres avdeling gjorde utsikten for litt mer fotballinteresserte tilskuere vanskelig. Men det ble til slutt ingen mer kasting av fyrverkeri ut på banen hvor spillerne gjorde et tappert forsøk på å holde konsentrasjonen og å spille fotball.

Noe de bare klarte med vekslende hell.

Terje Bendiksby

Store muligheter

I annen omgang så lenge ut til å ende opp som den første. Som en eneste lang oppjaget duell. Lite finspill, feilpasninger og slåssing ca. midt på banen.

Men ett kvarter ut i omgangen klarte Vålerengas Myron George for en gangs skyld å rive seg løs. Dundret løs mot mål. Det endte med stolpeskudd og retur som ble hockeyblokkert.

Lillestrøm hadde også sine muligheter. Til dels store. Det kunne virke som om de to fotballagene i det minste ville avslutte denne fyrverkeriskandalen med en viss grad av verdighet.

– Man tråkker over en grense

– Det er viktig for meg å understreke at jeg syns pyro er bra, men når fyrverkeri havner foran og bak spillere, da har man tråkker over en grense. Pyro på banen er ikke bra.

Det sier talsperson i Klanen, Erling Rostvåg. Vålerengas supportergruppering sto ikke som enhet bak handlingene, men:

– Vi kan ikke utelukke at det noen klansmedlemmer sto bak, men det er et annet miljø enn Klanen som sto bak den aggressive holdningen, sier han.

Epilog: Etter kampslutt forsøkte Lillestrøm-tilhengerne å storme over mot Vålerenga-tilhengerne. Det var slik at Vålerenga-tilhengerne hadde gjort forsøk på å komme seg opp på balkongene. Det ble for mye for noen LSK-supportere. Politi med hunder og opprørsutstyr måtte til for å få kontroll.