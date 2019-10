Tromsø knuste Kristiansund og innkasserte viktig seier i bunnstriden

Tromsø IL – Kristiansund BK 5–0

Fredagens Mjøndalen-poeng mot Strømsgodset gjorde at Simo Valakaris menn midlertidig måtte ta turen ned på kvalifiseringsplass.

Med en svært overbevisende 5-0-seier over KBK søndag klatret Tromsø opp til 12.-plass. «Gutan» har nå to poeng ned til kvalifisering og tre poeng til direkte nedrykk når seks runder gjenstår.

Fitim Azemi ble tomålsscorer, mens Lasse Nilsen, Anders Jenssen og Runar Espejord scoret hvert sitt. Det resulterte i Tromsøs første hjemmeseier siden 5. juli.

Pangstart

Kristiansund hadde knapt landet i Tromsø før vertene tok ledelsen. Christophe Psyché skulle spille tilbake til egen keeper, men pasningen ble snappet opp av Fitim Azemi, som sikkert satte inn 1–0.

Azemi ble tomålsscorer da han stanget innlegget til Eric Smith i mål etter halvspilt 1. omgang.

Scoringen kom derimot ikke gratis. Azemi fikk en smell i duellen, ble liggende og begynte å blø. Etter en legesjekk måtte 27-åringen byttes ut.

Lasse Nilsen sørget for 3–0 med sitt første seriemål for sesongen. 24-åringen satte fart og smelte til fra 20 meter. En liten retningsforandring signert Psyché gjorde at Sean McDermott måtte hente ballen ut av eget nett for tredje gang på én omgang.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Utvist like etter innbytte

Like etter sideskiftet punkterte Anders Jenssen kampen da han stanget hjørnesparket til Morten Gamst Pedersen i mål.

Vondt ble til verre for Kristiansund da Jesper Isaksen fikk marsjordre etter to minutter på banen. 19-åringen slengte seg inn med knottene først i en takling, men avgjørelsen til Ola Hobber Nilsen fremsto noe streng.

Runar Espejord fastsatte resultatet til 5–0 da vertene vartet opp med flott pasningsspill. Resultatet gjør at Kristiansund faller ned fra 5.- til 6.-plass på tabellen.