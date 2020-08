Her mener Sandnes Ulf at de blir snytt for scoring: – Utrolig surt

– Utrolig surt med bare ett poeng i en kamp der vi scorer to ganger og motstanderen én, sier Sandnes Ulfs trener Steffen Landro til Aftenbladet etter 1–1 borte mot Grorud.

9 minutter siden

Bildet som Vidar Ruud fra Scanpix har tok av situasjonen like før pause, viser at Landro og Sandnes Ulf har god grunn til å føle seg snytt. Reppesgård Hansen satte ballen i tverrligger og ned. Bildene viser at ballen var godt innenfor streken. Dommer Marius Lien og hans assistenter oppfattet det ikke. Ingen godkjent scoring altså.

– Bildet viser at vi scoret, men dette var en kamp vi skulle vunnet uansett. Vi hadde så mange sjanser at vi ikke burde behøvd å snakke om målet vi ble snytt for. Det er utrolig surt med bare ett poeng i en kamp der vi scorer to ganger og motstanderen én, sier en meget skuffet Steffen Landro.