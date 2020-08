Ny vending i Messi-sagaen: Ligaen tar Barcelonas parti

Lionel Messi og Barcelona skal være uenige om hva som er «sesongslutt». Nå tar den spanske ligaen klubbens parti i overgangssagaen.

Det var i forrige uke at Lionel Messis advokater sendte en skriftlig henvendelse til Barcelona-ledelsen om at superstjernen ønsker å forlate klubben han har tjent hele karrieren.

Argentineren ønsker å utløse en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate klubben gratis i sommer. Barcelona mener derimot at fristen for å gjøre dette gikk ut 10. juni.

Da må i så fall beilere utløse Messis utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro.

I en uttalelse søndag tar den spanske ligaen, La Liga, Barcelonas parti.

Fifa og Cas kan bli involvert

Uenigheten dreier seg om hva som er «sesongslutt». Barcelona holder fast i datoen 10. juni, men ettersom sesongavslutningen ble utsatt på grunn av koronaviruset, mener Messi-leiren at klausulen fortsatt er gyldig.

La Liga sier nå i en uttalelse at Messi kun får forlate klubben om utkjøpsklausulen blir møtt, eller om klubben forhandler frem et salg. Hvis dette ikke skjer, kommer ligaen til å ta Barcelonas parti.

Den spanske avisen Diario Sport skriver søndag at det er sannsynlig at Fifa og Idrettens voldgiftsrett (CAS) vil bli involvert for å avgjøre hvordan Messi kan forlate klubben.

Messi skal ikke ha møtt opp til testing

Messi skal ikke ha vært å se da Barcelona-stjernene møtte til obligatorisk virustesting foran den kommende sesongoppkjøringen søndag.

Det melder en rekke medier, blant dem Marca og det franske nyhetsbyrået AFP.

Det var knyttet stor spenning til om Messi ville dukke opp på treningsanlegget Ciutat Esportiva. Hvorvidt 33-åringen dukket opp ble sett på som en ny klar indikasjon på hvor bestemt argentineren er på å forlate den spanske fotballgiganten.

Deltagelsen på søndagens virustesting er en forutsetning for å kunne være med når sesongoppkjøringens første trening holdes mandag.

Skal ha gitt varsel på lørdag

Ifølge Marca skal Messi, gjennom sine advokater, allerede lørdag ha varslet at han ikke aktet å stille til testing. AFP, som har journalister på plass utenfor treningsanlegget, rapporterer om at Barcelona-stjernene og trener Ronald Koeman skal ha ankommet én etter én søndag og forsvunnet inn hovedinngangen.

Messi skal imidlertid ikke ha vært å se.

Oppfatningen skal være at dersom Messi deltar i sesongoppkjøringen, vil det kunne være ødeleggende dersom overgangsstriden ender opp i rettssystemet.

