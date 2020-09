Svendsen fikk bare én fridag – avslører hardt regime under Rekdal

Tobias Svendsen stortrives under Kjetil Rekdal i HamKam. Men han legger ikke skjul på at trenerprofilen er krevende. Derfor ble han ikke overrasket over at den lille pausen i OBOS skulle brukes på treningsfeltet.

Nå nettopp

Tidligere i sommer signerte Svendsen for OBOS-klubben HamKam. Da var klubben ledet av Espen Olsen. Svendsen rakk å ha Olsen som sjef i fem uker, før en annen romsdaling trappet opp i klubben. Kjetil Rekdal har i en årrekke vært bosatt i byen, og tente derfor raskt på ideen om å trene klubben da trenerspørsmålet kom for en måned siden. Hittil har det resultert i ett tap, én uavgjort og to seire.

Seieren mot Sandnes Ulf nylig var for øvrig sesongens første for klubben, som måtte vente hele elleve serierunder på sin første trepoenger.