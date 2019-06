Vraker to spillere fra seieren mot Brann

Nadderud stadion: Ranheim har tatt turen til Bærum for sesongens 13. kamp. I strålende solskinn møter de et nedrykksplassert Stabæk.

I fjor spilte Ranheim sesongens første kamp mot Stabæk, og vant da hele 4–0 i fjæra. Men da de møttes på Nadderud i september, ble det et 3–2-tap. I sistnevnte kamp så Ranheim lenge ut til å dra i land en seier med bare ti mann på banen (Ivar Furu ble utvist), men to mål i løpet av de siste ti minuttene av oppgjøret sendte dem slukøret hjem.

Du kan følge kampen og chatte med vår reporter på adressa.no.

Toppscorer soner for rødt kort

Juni har vært en turbulent måned for kveldens hjemmelag. 6. juni sluttet Henning Berg som trener for laget fra Bærum, og gikk over i ny jobb for det kypriotiske laget Omonia Nicosia. Det åpnet for at tidligere RBK-trener Jan Jönsson kom tilbake til klubben han førte til seriegull i 2008

I midten av juni tapte kveldens hjemmelag mot Tromsø, men forrige helg slo de tilbake med borteseier mot Kristiansund. I midtukens cupkamp gikk de på en skikkelig smell og tapte 5–2 mot Viking. I samme kamp ble deres toppscorer Franck Boli utvist, og han soner karantene mot Ranheim. Spissen fra Elfenbenskysten har scoret fem av Stabæks sju seriemål så langt i år.

Ranheim har også hatt en variabel måned. De tapte borte mot serieleder Molde, og spilte forrige helg uavgjort hjemme mot Mjøndalen. Men i midtuka fikk de virkelig noe å juble for. Brann tok turen fra Bergen i cupens fjerde runde, og Ranheim feide dem av banen og avanserte med 4-0-seier til kvartfinale.

Men to av spillerne som startet mot Brann, er ikke å se fra start mot Stabæk. Både Eirik Valla Dønnem og Torbjørn Heggem er igjen henvist til benken. Det fører til at Daniel Kvande og Olaus Skarsem er tilbake i startoppstillinga.

Faktisk starter Ranheim med akkurat samme lag som spilte uavgjort mot Mjøndalen for én uke siden.

Dermed blir Ranheim-laget seende slik ut fra start:

Even Barli – Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs – Mads Reginiussen, Magnus Blakstad, Olaus Skarsem – Ola Solbakken, Michael Karlsen, Erik Tønne.

Reserver: Magnus Lenes, Eirik Valla Dønnem, Jørgen Olsen, Ivar Sollie Rønning, Sondre Sørløkk, Øyvind Storflor og Torbjørn Heggem.