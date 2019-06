Se de utrolige scenene i videovinduet over (video med tillatelse fra TV 2).

Det er spilt ett minutt på overtid i kampen mellom Thailand og Sverige i VM i Frankrike. I åpningskampen har Thailand satt verdensrekord med det største tapet i VM-historien med 0–13 mot USA.

Mot Sverige har de på dette tidspunktet sluppet inn fire mål. Så skjer kampens store øyeblikk.

Kanjana Sung-Ngoen fosser ned langs høyresiden. Alene med Hedvig Lindahl gjør hun ingen feil, og kliner ballen i mål.

På sidelinjen fanger TV-kameraene opp lagets trener Nuengrutai Srathongvian. «Coach Nueng», som han kalles, forholder seg ganske rolig, men bak ham kommer en kvinne i hvit dressjakke stormende.

Hun omfavner treneren, klapper i retning laget, før hun omfavner treneren på nytt. Følelsene presser på, jubelen på tribunen er ellevill og kvinnen brister ut i gråt.

Thailand har «kun» redusert i en kamp som de til slutt taper hele 5–1, men feirer som om de har vunnet hele VM.

– Se på disse scenene. Det er vakre bilder, utbryter TV2-kommentator Peder Mørtvedt.

Bildene av den gråtende kvinnen har siden gått verden rundt.

Tårene kom uventet

– Det var som om jeg automatisk hadde mistet alt press, uro, tristhet og at alle følelsene innvendig brast. Jeg var så stolt, og tårene av glede kom uten forvarsel, sier Nualphan Lamsam til Aftenposten.

Lamsam er til daglig president og administrerende direktør i det børsnoterte forsikringsselskapet Muang Thai Life Assurance. Ifølge Forbes er Lamsam-familien den 28. rikeste i Thailand, med en nettoformue på over 1 milliard dollar.

I 2008 engasjerte hun seg i kvinnefotballen i hjemlandet ved å bli daglig leder for kvinnelandslaget.

– Selv om jeg har andre plikter i livet, er dette den jeg er mest stolt av å være en del av, sier hun.

Ansatte spillerne i sitt eget firma

Lamsam forteller om hvordan hele laget var nedbrutt både fysisk og psykisk etter stortapet for USA.

– Vi ble kritisert av hele verden. Jeg kjente det skar i hjertet mitt, men da Katjana scoret det målet var all den harde jobben verdt det.

Etter 0–13 i åpningskampen og et nytt pågående stortap mot Sverige er det lett å forstå at det smertet for 53-åringen, som omtaler kvinnene på landslaget som sin egen familie.

– Det er som om spillerne er mine egne barn. Faktisk er de på min egen datters alder. De er alle nær meg, og kan alltid ringe meg. Bare for å snakke, få råd om fotball, eller alt annet – til og med om kjærlighetslivet.

Thailand deltar i sitt andre VM, etter at de var en del av Norges gruppe i Canada i 2015. I perioden før landets første deltagelse var det en reell fare for at landslaget ville gå i oppløsning.

– De fleste spillerne ønsket å slutte å spille fotball, selv om de fortsatt var unge og kunne spille. De følte at de måtte finne en stabil jobb hvor de fikk lønn og kunne forsørge familiene deres, forklarer Lamsam.

Løsningen ble at den styrtrike kvinnen ansatte flere enn 20 spillere i sitt eget forsikringsfirma. Slik får de også lønn når de spiller fotball.

– Det gir kvinnene et mer stabilt liv når det å gjøre det de elsker ikke kan forsørge familiene deres alene. Jeg tror at det jeg gjorde er en bidragsyter til at landslaget vårt er der vi er i dag.

Ble grepet av øyeblikket

TV 2-kommentator Mørtvedt sier han selv ble rørt av scenene som utspilte seg på Stade de Nice på den franske rivieraen.

– Jeg tror du faktisk kan høre det på stemmen min, at jeg på et lite tidspunkt stopper litt og blir tatt av emosjonene selv. Jeg var ikke helt forberedt på at de skulle bli så glad for å få det reduseringsmålet, sier han.

For Thailand har, tross alt, til og med vunnet en VM-kamp tidligere. I Canada-VM slo Thailand Elfenbenskysten 3–2.

– Det er idrettsglede, og så vakker sporten kan være. De var ikke i nærheten av poeng, det var ett mål. Det gjorde det, for meg, til en bisarr og veldig rørende greie, sier Mørtvedt.

Torsdag møter Thailand Chile i gruppespillets siste kamp. Om Thailand vinner og Kamerun mot New Zealand ender uavgjort, så er de på mirakuløst vis videre i VM.