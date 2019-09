Onsdag ble det klart at den nederlandske forsvarsspilleren Kenny van der Weg hadde skrevet under en kontrakt som varer ut sesongen. AaFK har dermed ti utenlandske spillere i troppen, som er én mer enn det som er lov til å registrere for spill i 1. divisjon.

Men i fotballforbundets oversikt over registrerte spillere, står det at klubben valgte å avregistrere Jernade Meade for seriespill 28. august, som var tre dager før overgangsvinduet stengte.