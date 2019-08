Fløya-Skjervøy: 4–1 (1–0)

Før kampen lå Fløya kun foran Skjervøy på målforskjell på andreplass. Til tross for flere store sjanser i begynnelsen, lot det første målet vente på seg helt til like før pause. Da satte Mikael Lange sitt andre mål for Fløya etter overgangen fra Finnsnes tidligere i sommer.