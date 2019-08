Fem TIL-snakkiser: «TIL reddet ett poeng, men «Gutan» stirrer nedrykket i hvitøyet»

TIL 1–1 LSK

1) Nervepirrende høst for TIL

1–1 mot Lillestrøm var TILs fjerde kamp på rad uten seier og det kun er blitt to poeng siden 2–0-seieren mot Sarpsborg: Kveldens ene og 2–2 mot Mjøndalen.

Det er en form som det stinker nedrykk av.

Simen Wangbergs hodestøt til 1–1 i 2. omgang var selvsagt en stor lettelse for supporterne, klubben, Simo Valakari og spillerne. Men det er, uansett hvordan du vrir og vender på det, to poeng for lite med tanke på TILs tabellsituasjon. «Gutan» er fremdeles på kvalik etter kveldens kamper.

Rundt 3400 tilskuere går nok hjem med en bismak etter at det igjen ikke ble tre poeng hjemme på Alfheim.

TIL reddet ett poeng, men «Gutan» stirrer nedrykket i hvitøyet.

2) Billig straffe til LSK – TIL snytt?

Dommeren ga LSK straffe allerede etter 10 minutter spilt. En duell mellom TIL-kaptein Simen Wangberg og midtstopper Joonas Tamm i feltet etter en corner var det som førte til straffen. Estlenderen falt lett, men kveldens dommer Rohit Saggi pekte likevel på straffemerket.

TIL-spillerne protesterte kraftig i etterkant, der Wangberg viste med all tydelighet til dommeren at han ble holdt i drakten, uten at dommeren endret mening. Straffen konverterte Aron Smarason sikkert i hjørnet.

Dermed 1–0 til LSK allerede etter 10 minutter og TILs marerittstart var et faktum.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Reprisene av straffesituasjonen viste at det i beste fall var tvilsom å gi straffe på den. Tidligere TIL-spiss Thomas Lehne Olsen fikk se reprise av situasjonen i pausen av Eurosport.

– Den er billig, sa LSK-spissen.

TIL-kapteinen var alt annet enn blid i pauseintervjuet da han ble spurt om straffen.

– Han skal være bombesikker på at det er straffe om han skal dømme, men det der skjer i 10 av 10 fotballkamper. At du dømmer straffe på det der etter 10 minutter er helt fryktelig, spør du meg, sa Wangberg.

I 2. omgang ble Wangberg holdt i LSKs felt, uten at Soggi mente det var straffe. Nok en gang protesterte TIL-spillerne, uten å få gehør.

Men det er vel som klisjeen sier: Fotballag i motgang får disse avgjørelsene imot seg.

3) Ingen drømmedebut for Barlow

Det er ingen tvil om at innleide Aidan Barlow fra gigantklubben Manchester United, som gikk rett inn i kveldens startoppstilling mot LSK, har vært en snakkis denne uka blant supportere, media og andre som følger Eliteserien.

Mange var selvsagt nysgjerrig på hva en av Uniteds mest lovende unggutter for et par år tilbake kunne få til foran en sulteforet Alfheim.

Men det ble ingen minnerik debut av 19-åringen fra Salford.

19-åringen spilte bak Fitim Azemi i tierrollen, rollen han trives best i og som han har spilt på U23-laget til United. Forventningene blant publikum steg betraktelig da Barlow ble spilt gjennom etter fem minutter spilt, men den offensive midtbanespilleren rakk ikke ballen.

Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Barlow var ofte ledig i mellomrommet, men fikk sjeldent ballen og fikk dermed ikke vist seg så mye frem som han hadde ønsket i 1. omgang. Etter pause spilte han ute til høyre, uten at det var en gigasuksess. Engelskmannen ble byttet ut for Magnus Andersen i det 76. minutt.

Debuten til Barlow ble – alt i alt – en skuffelse.

4) Ny spiller på skadelisten

Klubbens skadekrise har skapt mye hodebry for Valakari denne sesongen. Denne sesongen har så å si hele forsvaret vært ute og for øyeblikket er Mikael Norø Ingebrigtsen, Runar Espejord og Anders Jenssen ute.

Rett før pause måtte Lasse Nilsen gå av banen med det som mest sannsynlig er en strekk.

Det har vært en hektisk sesong for TILs medisinske apparat ved lege Jorid Degerstrøm og manuellterapeut Einar Hauglid.

5) Marerittet mot LSK

Simo Valakari lekte seg med flere formasjoner på fredagens TIL-trening, blant annet 4–2–3–1, 4–4–1–1 og 3–5–2. Før kveldens kamp hadde TIL vunnet én, en uavgjort og tapt tre mot de gulkledde under Valakaris ledelse. Før kveldens kamp hadde TIL tre strake tap mot laget fra Romerike.

Finnen har nok grublet lenge og vel på hvordan han kan slå dette LSK-laget, men heller ikke denne gangen ble det seier. Det positive er at TIL i hvert fall fikk ett poeng ut av denne kampen med Wangbergs hodestøt.

Mot TIL åpnet til i en slags 4–2–3–1, der Barlow spilte bak Azemi mens Robert Taylor og Daniel Berntsen bekledde kantene.

Det resulterte i null sjanser av «Gutan» i 1. omgang.

Dermed rokerte Valakari på flere posisjoner etter pause. Barlow spilte til høyre og Taylor i en slags hengende spissrolle. TIL-spiss Brayan Rojas, som for det aller meste har varmet benken eller spilt for TIL 2, ble byttet inn allerede i det 66. minutt.

Hjemmelaget var langt farligere i 2. omgang og fikk en fortjent scoring til 1–1, som også ble sluttresultatet.