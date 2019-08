Nordmannen har spilt for Moldes motstander. Nå forteller han hva som kan vente laget: – Nesten i overkant aggressivt

THESSALONIKI: Molde har 3–0 å gå på fra hjemmemøtet med Aris foran kveldens oppgjør i Hellas. Sist torsdag var tidligere Aris-spiller Arne Møller på plass på Aker Stadion for å følge gamleklubben. Da så han flere ting han ble overrasket over.

– Aris ble for omstendelige, og spilte med for mye unøyaktighet. På slutten falt de helt fra hverandre. Jeg ble litt overrasket, men skal innrømme at jeg ikke har veldig god kjennskap til laget som er der nå. Klubben og kulturen kjenner jeg godt, men ikke spillerne, sier Møller til Romsdals Budstikke.