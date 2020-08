Fifa mener presidenten bør beholde makten under etterforskningen

Fifa-president Gianni Infantino bør ikke tvinges fra makten mens han er under etterforskning, sier Det internasjonale fotballforbundet i en uttalelse.

Fifa-president Gianni Infantino er under kriminell etterforskning. Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

NTB

Nå nettopp

Uttalelsen er gjengitt av britiske Sky Sports.

Sveitsisk påtalemyndighet har gitt politiet tillatelse til å åpne strafferettslig etterforskning mot Fifa-president Gianni Infantino og den sveitsiske riksadvokaten Michael Lauber.

Saken dreier seg om det som omtales som samrøre i forbindelse med håndteringen av korrupsjonsanklager rettet mot Fifa.

LES MER OM BAKGRUNNEN HER: Sveitsisk påtalemyndighet åpner etterforskning av FIFA-presidenten

Tidligere Fifa-president mener etterfølgeren bør suspenderes fra vervet. Michael Probst, AP / NTB scanpix

Verdensfotballens øverste styringsorgan er imidlertid sikker på at presidenten er fri for skyld.

– Fifa er overbevist om at det etter etterforskningen vil bli bekreftet at presidenten ikke gjorde noe galt ved å utføre sine tillitsforhold og møte statsadvokaten for Sveits, sa Fifa.

Lauber har tilbudt å trekke seg fra saken. Anklagene mot ham dreier seg om tre påståtte møter med Infantino de siste årene.

Infantinos forgjenger, Sepp Blatter, var krystallklar på hva han mente om saken.

– For meg er det åpenbart at Fifas etiske råd må innlede en etterforskning mot ham (Infantino) og utestenge ham, sa Blatter til Reuters.