EIK raknet fullstendig på overtid: – Å tape denne kampen var nesten som et sjokk

EIK hadde alt i sin hule hånd helt til overtiden begynte. Da raknet det for hjemmelaget og gjestene sørget for to kjappe scoringer og tre poeng.

EIK – Nardo 1–2:

EGERSUND IDRETTSPARK: – Vi var ikke kyniske nok og ga regelrett vekk initiativet på overtid. Jeg vil faktisk karakterisere det som skjedde ute på banen som elendig utførelse.