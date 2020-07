Tysk fotballhelt (29) med oppsiktsvekkende beskjed: – Jeg legger opp

Kun to dager etter at André Schürrle var ferdig i Borussia Dortmund, har 29-åringen bestemt seg for å legge fotballskoene på hylla.

André Schürrle legger opp i en alder av 29 år. Frank Augstein / AP

NTB

Nå nettopp

Det skriver tyskeren på det sosiale mediet Instagram fredag.

– Jeg vil meddele at jeg trer vekk fra å spille profesjonell fotball. På vegne av meg selv og familien min, vil jeg takke alle som har vært en del av alle disse fenomenale årene, skriver Schürrle i Instagram-innlegget.

Takker fansen

Tyskerens kontrakt med Erling Braut Haalands Dortmund utløp ikke før til neste år, men onsdag ble Schürrle fristilt. Nå har verdensmesteren bestemt seg for at fotballeventyret er over.

– Støtten og kjærligheten dere har delt med meg har vært utrolig og mer enn jeg kunne be om. Nå er jeg klar for alle de vakre mulighetene som ligger foran meg, fortsetter 29-åringen.

Verdensmester

Schürrle vant VM-gull i 2014 og har tidligere storspilt for både Bayer Leverkusen, Chelsea og Wolfsburg. I 2015 vant han Premier League og den engelske ligacupen med Chelsea.

Tyskeren er den andre spilleren fra Tysklands VM-tropp i 2014 som forlater Dortmund de siste ukene. Mario Götze, som scoret seiersmålet assistert av Schürrle i VM-finalen 2014, forlot klubben forrige måned da kontrakten hans utløp.

29-åringen spilte sist for de tyske gigantene i mai 2018 før han dro på utlån til Fulham og Spartak Moskva. Han scoret kun én gang for russerne og måtte sitte på sidelinjen i starten av 2020 med en ankelskade.