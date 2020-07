– Det er min feil at vi ikke vinner. Nå skal jeg grave meg ned.

– Det er for dårlig av meg og min feil at vi ikke vinner, sier Veton Berisha til Aftenbladet like etter kampen.

Etter to oppløftende seirer mot FK Haugesund og Sarpsborg, med fem scorede mål og ingen baklengs, fikk Viking et brutalt møte med det trønderske marerittet og spøkelset Rosenborg torsdag kveld.