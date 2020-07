Viking ber supporterne komme tilbake. Men den syngende fansen nekter.

Slik ser det ut på tribuneseksjonen der Vikings syngende supportere, også kjent som Felt O, vanligvis holder til når laget spiller kamp. Supporterne er sterkt ønsket, men nekter å komme på kamp.

– Dette får de bestemme selv. Vi har kommet med så mange henstillinger til dem om at de skal komme på kamp og fortalt hvor viktig det er at de er her.