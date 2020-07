Sørloth ble cupfinalehelt i Tyrkia: – Vi er stolte

Alexander Sørloth la opp til Abdulkadir Omurs ledermål og punkterte kampen på slutten da Trabzonspor slo Alanyaspor 2–0 i den tyrkiske cupfinalen i fotball.

Alexander Sørloth herjet i cupfinalen. Fredrik Hagen

29. juli 2020 22:38 Sist oppdatert 31 minutter siden

Trabzonspor – Alanyaspor 2–0

Dermed fikk Trabzonspor en real oppreisning for å ha mistet ligagullet til Basaksehir. Sørloth kan krone en strålende sesong i Tyrkia med cupgull og toppscorertittel.

– Det stemmer bra for han for tiden. Alexander har lagt en alen til sin vekst, sier en strålende fornøyd pappa Gøran Sørloth til Adresseavisen onsdag kveld.

Den tidligere RBK-kjempen spilte i sin tid selv i Tyrkia, for Bursaspor, og fulgte selvsagt oppgjøret hjemme i Trondheim sammen med kona Hildegunn.

Etterpå var det bare en ting å si:

– Vi er stolte. Alle sammen!

Sørloth leverte sin 11. målgivende pasning for sesongen mot Alanyaspor. 24 minutter var spilt da trønderen startet perfekt på venstrekanten og slo et flott innlegg til Omur, som avsluttet et smart løp med å skli inn 1–0.

Sørloth har også scoret 33 mål i alle turneringer denne sesongen. Det siste kom ni minutter på overtid i onsdagens finale. Sørloth fikk stikke alene på en kontring, og han satte ballen elegant forbi keeperen til 2–0 etter at Alanyaspor hadde jaget utligning en lang periode.

(©NTB/100 % Sport)