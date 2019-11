Etter en liten treningsfri periode etter sesongslutt er Hødd-troppen tilbake på treningsfeltet de neste ukene. Denne perioden benytter Hødd-trener Sander Nyland til å sjekke ut nye navn. Hele sju spillere er på prøvespill.

Allerede i forrige uke ble det kjent at Ruben Brandal fra Hareid var en av dem. Av lokale spillere er også Markus Karlsbakk på Hødd-trening. Midtbanespilleren spilte mye for AaFK i sesongoppkjøringen, men har ikke fått et eneste minutt ligafotball i år. For AaFK 2 i 3. divisjon scoret 19-åringen 19 mål på 23 kamper fra sin midtbaneposisjon.