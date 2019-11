Ohi med stikk til kritikerne: – Jeg var kanskje ikke så dum likevel

– Jeg kom hit for å vinne gullet, for jeg visste at med denne troppen så har vi muligheter. Jeg sa det, ikke noe annet. Jeg sa det tidlig, at det blir opp til oss om vi tar gull eller ikke. Mange kalte meg dum og for optimistisk fordi jeg sa det så tidlig, men nå ser vi at det var opp til oss fra starten. Nå står jeg her som seriemester, så da var jeg kanskje ikke så dum likevel, smilte goalgetteren etter 4–0-seieren mot Strømsgodset søndag.

Ohi var i storslag da han ble intervjuet på Rbnetts direktestream. Selv scoret han sesongens 15. mål da han satte inn 1–0. Leke James scoret sitt 14. og 15. mål. Magnus Eikrem noterte sin 10. scoring.