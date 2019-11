STAVANGER: Torsdag kveld ble det klart at Viking får FK Haugesund som motstander i cupfinalen i Oslo 8. desember. Det betyr at mange tusen feststemte rogalendinger inntar hovedstaden.

Komiker Rune Bjerga lar ikke den sjansen til å servere vittigheter i forkant gå fra seg. Han ser for seg at politiloggen lørdag og natt til søndag og kampdagen kommer til å se slik ut:

Politiloggen i Oslo: Lørdag og natt til 8. desember

07:30: Melding fra Hotell Bristol om at 52 år gammel mann og sønn 20 år, begge fra Haugesund, skal ha stjålet juicemaskin fra Narvesen og kastet denne ut vinduet fra 4-etasje.

08:21: Politiet rykket ut til Oslo Plaza etter melding om 18 år gammel mann fra Jæren som slo med en vaffel i hodet på 86 år gammel tysk turist i frokostsalen og skrek «LUFTVAFFEL!». Gutt tatt med til arrest.

09:02: Arrestene på hele Østlandet er fullt opp av Rogalendinger. Kjelleren på slottet tas i bruk.

09:22: Kongeparet og regjeringen vurderes evakuert fra Oslo.

10:34: To menn, begge 65 år fra Stavanger, stjal politihest og red på denne til Strømstad. Utvist fra Oslo.

Stian Lysberg Solum / SCANPIX

12:34: 45 menn fra Kopervik på Karmøy, alle i 50-årsalderen, mistenkt for å ha veltet et rutetog på Oslo S. All togtrafikk stoppet til søndag.

15:38: Fire unge menn fra Haugesund stoppet da de var i ferd med å kjøre stjålet møkkaspreder inn på Vikingskiphuset. Utvist fra Østlandet. Sak opprettet.

18:14: To svært berusede damer fra Stavanger tatt for å ha stjålet mannlig stortingsrepresentant og bundet representanten fast til tilhengerfeste på pizzabil. Sak opprettet.

19:53: Mann 83 år fra Haugesund knuste alle vinduene på Theatercaféen mens han skrek og sang: «Me kan knusa heila Oslo om me vil!!!». Mann satt i arrest.

20:54: Politiet utførte utvidet alkotest på supporterfest på Rockefeller. 1 av 10 slapp inn.

21:49: 22 år gammel mann fra Varhaug satte fyr på det ikoniske Freia-skiltet på Karl Johan. Utvist fra Oslo. Sak opprettet.

Heiko Junge

23:13: 2 Politibiler kastet i sjøen utenfor Aker Brygge av ca 65 personer med Haugesundsdrakt. Politiet jakter gjerningsmennene i Oslo sentrum.

23:55: Politistyrker på ferie hentes hjem.

00:00: Svært beruset Stavanger-dame satt opp Viking-flagg på toppen av slottet. Ramlet deretter ned gjennom åpent loftsvindu. Dronning Sonja lettere skadet i skulderen. Kvinne satt i arrest.

00:17: 150 Viking-supportere ristet en trikk på Tøyen i over en time. Gravid jente fødte velskapt gutt i sjokk.

00:24: Deltastyrkene og millitæret beordret ut i Oslogatene.

00:45: To F16 overvåker luftrommet over Oslo.

01:30: Flere Vikingsupportere sprengte Tigeren på Jernbanetorget. Politiet jakter ukjente gjerningsmenn.

02:45: Viking-trener Bjarne Berntsen og Haugesund-trener Jostein Grindhaug går sammen med natteravnene for å skape ro i gatene.

Carina Johansen / NTB scanpix

03:50: Oslo Rådhus står i brann. Alle utrykningsstyrker ute.

04:33: Blendingspåbud i store deler av Oslo sentrum.

05:32: Statsminister Erna Solberg med direktesending og samsending mellom NRK og TV 2. Unntakstilstand erklæres i Oslo. Politiet sperrer av store deler av Oslo. Åtte tanks er utstasjonert i sentrale deler av sentrum.

06:22: Støtteerklæringer til den norske regjeringen fra Russlands president, Vladimir Putin og Tysklands rikskansler, Angela Merkel.

07:03: All flyfart inn og ut av Oslo innstilt.

07:30: Cupfinalen blir avlyst.