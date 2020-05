Dagbladet har satt opp en liste med 28 personer som de mener er blant landets største trenertalenter i fotball. Oversikten gjelder for trenere under 34 år i landets fire øverste divisjoner. Avisen skriver at kartleggingen er gjort med hjelp av spillere, trenere og eksperter.

Blant navnene på lista er den ferske Træff-treneren Petter Sjåholm Melø. Han overtok som trener for gamleklubben for bare noen måneder siden.