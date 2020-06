Få kansellerer sesongkortene sine – nå vil MFK gi tilbake: – Vanvittig imponert og takknemlig

MOLDE: Tirsdag er Eliteserien endelig i gang igjen. Etter drøyt tre måneders koronapause, serieåpner MFK borte mot Aalesund. Et lokaloppgjør som vanligvis ville sørget for at mange ville tatt turen over fjorden for å lage liv på bortefeltet på Color Line stadion. Slik blir det naturlig nok ikke denne gangen. Fotballen i Norge skal i all overskuelig fremtid gå uten publikum. Det rammer klubbene hardt, spesielt økonomisk.

Om lag 4300 har allerede kjøpt årets sesongkort for å få med seg hjemmekampene til den regjerende seriemesteren.