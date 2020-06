Torneus er mest kjent for å være noe så sjeldent som en kvinnelig hovedtrener for et herrelag i fotball. Hun tok over 3. divisjonslaget Skjervøy i 2018.

Fra august begynner Torneus i ny jobb som utviklingssjef i Røa, der hun tidligere har spilt. Samtidig skal hun være Eliteserien-ekspert for Eurosport.

– Det å få muligheten til å jobbe som fotballekspert for Eurosport og Dplay er en utrolig glede og ære for meg. Eliteserien i seg selv er en arena og et produkt som tiltaler meg, men nå i en spesiell tid og hverdag tror jeg det blir ekstra spennende, sier Torneus i en pressemelding fra Discovery.

Hun skal hovedsakelig være ekspert i programmet Fotball Direkte sammen med Tor Ole Skullerud, Bengt Eriksen, Bernt Hulsker, Joacim Jonsson og Kjetil Rekdal. Torneus debuterer som ekspert i forbindelse med tredje serierunde i neste uke.