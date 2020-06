Endelig er serieoppsettet her: Sjekk når Træff og Molde 2 barker sammen

MOLDE: Mandag ettermiddag ble det klart at 3. divisjon starter 8. august. Det blir halv serie, hvor lagene møtes kun én gang. I Træff-leiren har de vært «uheldige» og fått sju bortekamper og seks hjemmekamper, men hovedtrener Petter Sjøholm Melø er mest lettet og glad over at de nå faktisk har en dato å forholde seg til. Underlaget som venter på bortebane er også noe treneren gleder seg over.

– Det er veldig godt å få en klarhet i dette. Nå er det mye lettere å legge opp ei god oppkjøring, for nå vet vi at det er 8. august vi skal være klare. Først og fremst gleder vi oss veldig til å komme i gang. Vi er også glade for at vi slipper å spille på gress. Så vidt jeg kan se er det bare Spjelkavik og ett lag til som spiller på naturdekke, og de møter vi hjemme. Det er vi godt fornøyde med, sier Træff-sjefen til Rbnett.