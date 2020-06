Når fotballstjernene i Spania spiller, er det et norsk firma som har laget «tilskuerne»

Tribunene i La Liga er tomme, men fylles av virtuelle personer. Det skaper reaksjoner.

Slik så det ut for TV-seerne da Real Sociedad tok imot Real Madrid hjemme på Anoeta søndag kveld. Skjermdump fra TV 2

Fotballen er i gang igjen. I Norge får 200 tilskuere slippe inn på kamp, mens det i Europas største ligaer er helt folketomt på tribunene på grunn av koronapandemien og smitterisiko.

For å bøte på manglende stemning, har Premier League og La Liga lagt til kunstig publikumslyd slik at TV-seerne får inntrykk av at det er folk til stede.

Under kampen mellom Manchester City og Arsenal på onsdag, kunne seerne høre sang og heiarop fra både hjemme- og bortefans. Løsningen er utviklet av spillselskapet EA Sports og inneholder 1300 lydklipp som kan brukes for å tilpasses kampbildet.

Bergensfirma

I La Liga er det virtuelle publikummere på tribunene. Løsningen er det firmaet Vizrt, med hovedkontor i Bergen, som står bak. Grafikken kombineres med lyd på boks. Det er kun når hovedkameraet filmer, at det er «publikum» på tribunen.

– Dette er for å unngå tomme tribuner og prøve å skape en bedre stemning på tv-sendingen, ikke for å lure folk, sier Petter Ole Jakobsen, innovasjonsdirektør i Vizrt.

Vizrt eies av Nordic Capital og har om lag 650 ansatte. Firmaet har lenge jobbet med grafikkløsninger for fotballsendinger, nærmere bestemt å legge grafikk inn på selve fotballbanen, slik at det ser ut som den er en del av gressmatten.

Den spanske toppdivisjonen La Liga har vært en kunde i mange år, og steget til å bruke den samme løsningen på tribunene, var ikke så lang, ifølge Jakobsen.

TV-spill

Den nye grafikken har fått mye oppmerksomhet. Ifølge nettstedet The Verge kan den minne om et «90-talls TV-spill». Den siste tiden har også fotballfans diskutert heftig om publikumslyd og virtuelle mennesker på tribunen. Inne på diverse sosiale medier er det åpenbart at mange reagerer, både på lyd og bilde.

«La Liga bør be om pengene tilbake fra vedkommende som ordner CGI-tilskuerne på tribunen,» skriver en. Mange sammenligner også grafikken med de litt eldre fotballspillene:

Det skal imidlertid sies at det også finnes en del som liker grafikken. Noen mener at Premier League bør gjøre det samme.

– Uendelig diskusjon

Ifølge Jakobsen i Vizrt har mottagelsen vært god.

– Responsen har vært overveldende bra, vi har sjelden hatt så mye positiv interesse. Det er veldig ok at folk eksperimenterer i en sånn situasjon.

– Hva tenker du om kritikken?

– Den har vi sett før. Dette er en uendelig diskusjon. Selvfølgelig kunne vi gjort det mer naturtro, men da tror jeg vi hadde fått andre kommentarer.

TV 2 og IMG Nordic (gjennom strømmetjenesten Strive) har TV-rettigheter til La Liga i Norge.

– Det er litt for tidlig å vurdere virtuelle fans og publikumslyd, men vi støtter selvfølgelig ambisjonen om å prøve å forbedre seeropplevelsen, skriver administrerende direktør Kristian Hysén i IMG Nordic i en e-post.