Etterlengtet Kane-mål i Tottenham-seier – henger med i kampen om CL-plass

West Ham holdt nullen i over en time av byderbyet mot Tottenham, men et selvmål av Tomás Soucek og Harry Kanes første mål i år ga hjemmelaget 2-0-seier.

I sin 200. Premier League-kamp for Tottenham scoret Harry Kane sitt første mål siden desember. Kirsty Wigglesworth, AP / NTB scanpix

NTB

9 minutter siden

Tottenham – West Ham 2–0

For West Ham var det en forsvarskamp, men Jarrod Bowen var nær utligning med et stolpetreff etter hjørnespark i det 78. minutt. Lykken var på Tottenhams side, og laget tok sin første seier på åtte kamper. Laget henger med i kampen om mesterligaplass.

Tottenham er seks poeng bak fjerdeplasserte Chelsea, men bare ett bak Manchester United på femteplass. Den plassen gir CL-spill dersom utelukkelsen av Manchester City opprettholdes.

West Ham er i akutt poengnød i bunnsjiktet og solgte seg dyrt, men José Mourinho kan fortsatt skryte av at han aldri har tapt for et lag ledet av David Moyes. Etter 14 duller har han statistikken 9-5-0.

Tottenham fikk ikke mål før laget fikk hjelp av en motspiller. I det 64. minutt kastet Lucas Moura seg inn i en hodeduell på et hjørnespark fra høyre, men traff ikke ballen ordentlig. Via Davinson Sánchez endret den retning igjen og traff hælen til en uheldig Soucek, som fortvilet så ballen forsvinne i eget mål.

Harry Kane hadde i sin 200. Premier League-kamp flere sjanser før han i det 82. minutt fikk sin første scoring siden 28. desember. På en kontring ble han spilt gjennom av Son Heung-min og scoret alene med keeper.

Bremset av VAR

De par første gangene det var farlig foran mål hadde ballen vært ute eller linjemannen vinket for offside. Lucas Moura sto for den første ordentlige sjansen etter halvspilt første omgang med et skudd fra 20 meter som både skrudde og duppet. Lukasz Fabianski tok ingen sjanser og vippet ballen over.

Tottenham etablerte et stort press, men slet med å komme til sjanser mot et godt befolket og velorganisert West Ham-forsvar. I det 45. minutt så Son Heung-min ut til å ha slått hull i gjesteforsvaret da han vendte av Ryan Fredericks og banket ballen i hjørnet, men VAR grep inn og kom til at han var noen centimeter offside.

På overtid i omgangen fikk Lucas ballen i god posisjon, men skjøt svakt utenfor.

Fem minutter ut i 2. omgang var Harry Kane nær scoring med en frekk hælflikk bak standbeinet på innlegget fra Serge Aurier. Fabianski blokkerte til corner.

Harry Kane gjør 2–0 for Tottenham i byderbyet mot West Ham, hans første scoring siden 28. desember i fjor. Julian Finney, Pool via AP / NTB scanpix

Nær Agüero-rekord

West Ham hadde knapt nærmet seg Tottenham-målet, men i det 54. minutt kom Pablo Fornals til avslutning fra god posisjon etter noen fine kombinasjoner på høyresiden. Han traff ikke ballen ordentlig, og ballen rullet utenfor.

Kane kom til en ny stor sjanse etter en herlig Spurs-kontring der han ble spilt frem av Giovani Lo Celso, men avslutningen snek seg på feil side av lengste stolpe. Til slutt kom målene likevel.

Kane scoret sitt 137. seriemål og var på overtid nær nummer 138. Sergio Agüero er den eneste med flere mål i løpet av sine 200 første PL-kamper for en og samme klubb. Han greide 138.

Fra og med serierunden som startet tirsdag er spillernes egne navn tilbake på ryggen i stedet for «Black lives matter», men fortsatt gikk spillerne ned på kne før avspark i en antirasismemarkering. Dele Alli var blant dem som hevet en knyttet neve.

(©NTB)