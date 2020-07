Breddefotballen fikk nei fra myndighetene: – Uforståelig, sier fotballpresidenten

Regjeringen har sagt nei til at breddefotballen kan åpnes. En ytterligere åpning skjer tidligst i august.

Myndighetene har sagt nei til at breddefotballen kan trene med kontakt og spille kamper i juli. Dette gjelder 2. divisjon for kvinner, 3. divisjon for herrer og nedover.

Det opplyser Norges Fotballforbund i en pressemelding.

– Dette er et skuffende svar fra regjeringen. Både at de ikke ser verdien av trening for alle og at de gjør helomvending i spørsmålet om NFFs mandat til å innlemme nye liganivåer i toppfotballpiloten, sier fotballpresident Terje Svendsen.

– Uforståelig

Svendsen viser til Danmark, der bredden åpnet 7. juni.

– Derfor er det uforståelig for hele Fotball-Norge at regjeringen ikke kan åpne for trening allerede nå. Særlig med tanke på at norsk fotball hele veien har dokumentert vår evne og vilje til å ta smittevern på høyeste alvor fra dag én, fortsetter Svendsen.

Regjeringen begrunner avslaget med smittevernhensyn.

Invitert til møte i august

Videre opplyses det i pressemeldingen om at NFF og Norges idrettsforbund (Nif) er invitert til et møte med politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet og Kulturdepartementet 10. august.

– Vår breddeprotokoll for igangsettelse for hele breddefotballen er klar, og vi er glade for Kulturdepartementets imøtekommenhet overfor både protokoll og stadfestelse av fotballen helsemessige og sosiale betydning for samfunnet, sier Svendsen.

– Et møte først 10. august kommer imidlertid sent for våre klubber som skulle vært midtveis i sesong nå. Vi ber hele regjeringen om å revurdere forslag til møtetidspunkt, slik at vi kan få en realitetsvurdering av vårt forslag til protokoll på et langt tidligere tidspunkt. Det mener jeg de over 50.000 spillerne i breddefotballen for voksne fortjener, sier Terje Svendsen.

