Tidligere denne uken ble troppen til sommerens U20-VM annonsert. Fra Viking var allerede Kristian Thorstvedt tatt ut. Tirsdag ble det klart at også Erik Arnebrott kom med – og at Tord Salte var vraket.

For mange var utelatelsen av Salte en overraskelse, all den tid 20-åringen har vært kaptein for denne gruppen i flere år.