Cupfinaletap for Sørloth i Belgia

Sørloth spilte hele kampen, men greide ikke å bidra med mål slik han gjorde i semifinalen i januar rett etter at han ble leid inn fra Crystal Palace. Rosted måtte se hele finalen fra benken.

Gent var stor favoritt og fikk en god start på en fullsatt nasjonalarena i Brussel. Laget tok ledelsen i det 32. minutt da Jean-Luc Dompé fikk ballen i mål etter møljespill i målgården.

Ledelsen varte bare i seks minutter. Nikola Storm møtte et framspill fra Rob Schoofs og utlignet på hel volley.

Sørloth forsøkte seg like etterpå med en hard avslutning, men Michael Verrips i Mechelen-målet avverget.

German Mera ble matchvinner for Mechelen et drøyt kvarter ut i annen omgang, da han nådde høyest på et frispark fra Schoofs og nikket inn 2-1. Den ledelsen greide Gent aldri å utligne. Mechelen er dermed cupmester for annen gang i sin historie, og for første gang på 32 år.